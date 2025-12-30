القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

دبي في 30 ديسمبر/ وام/ أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار الهوية «حماية الأرواح والممتلكات» التي ترتكز على تعزيز منظومة الحماية والسلامة .

و قال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: "تعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا بالهدف الأساسي والغاية الأسمى المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، والتي ننطلق منها نحو الريادة العالمية في مجال السلامة العامة، من خلال بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويتطلع إلى طموحاتنا للمرحلة المقبلة، مع الحفاظ على إرث القيادة العامة وهويتها المرتبطة بجذور وتاريخ دولة الإمارات".

وتشمل الهوية البصرية الجديدة منظومة متكاملة من الألوان والخطوط العصرية المتناغمة مع تصميم الشعار الجديد.