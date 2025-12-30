عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة فاطمة النعيمي

عجمان في 30 ديسمبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، فاطمة بنت عبدالرحمن النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.