تطبيق نظام" ربدان" في بطولة عجمان الـ23 لجمال الخيل العربية

عجمان في 30 ديسمبر/ وام/ تنطلق منافسات بطولة عجمان ال 23 لجمال الخيل العربية من 2 إلى 4 يناير 2026، بمشاركة 302 خيل ضمن فئة محلية تايتل (C)، وبإشراف نخبة من الحكام من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال نادي عجمان للفروسية اليوم إن نسخة هذا العام تشهد تطبيق حزمة من أبرز التقنيات الرقمية الحديثة في مجال التحكيم وإدارة النتائج، أبرزها نظام “ربدان” الرقمي، الذي يعتمد على إدخال درجات الحكام مباشرة عبر أجهزة لوحية، مع احتساب آلي للنتائج وعرضها لحظة بلحظة على شاشات العرض للبطولة، بما يعزز الشفافية والدقة وسرعة إعلان النتائج.

وأكد سعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، أن اعتماد نظام ربدان يمثل نقلة نوعية في آليات التحكيم، مشيراً إلى دوره المحوري في ضمان العدالة والوضوح في النتائج، وهي المنصة الرقمية الأولى من نوعها التي ترتقي بعمليات التحكيم مثمناً المكانة المتنامية لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة واسعة وحرصاً كبيراً من الملاك والمربين على التواجد سنوياً، لما تتميز به من تنظيم احترافي، وتحكيم متميز ، ومستوى فني عالٍ، الأمر الذي عزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات المحلية في الدولة.

وأكد سعادة أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، خلال كلمته في المؤتمر أن البطولة تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ما أسهم في تحقيق تميز متواصل في التنظيم عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن نسخة 2026 تتخذ طابعاً منفرداً من حيث التطوير التقني وجودة التنظيم.

وأشار إلى حرص اللجنة المنظمة على اعتماد التحكيم الخليجي في كل دورة، دعماً للكوادر التحكيمية في دول المجلس وتشجيعاً لتبادل الخبرات، بما يرسخ مكانة البطولة كمنصة إقليمية رائدة في جمال الخيل العربية الأصيلة.