برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الـ13

الشارقة في 30 ديسمبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، وذلك في مقر مفوضية كشافة الشارقة، بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، وعبدالله السويدي نائب المشرف العام بمفوضية كشافة الشارقة، إلى جانب عدد من القيادات الكشفية وأسر وأصدقاء المشاركين.

وتقام فعاليات المهرجان في حيز أُعدّ على هيئة مخيم كشفي في فناء مقر المفوضية، بما يعكس هوية الحدث وطابعه الكشفي، ويعزز من أجوائه التفاعلية.

وشاهدت لجنة تحكيم العروض، التي تضم الدكتور محمد يوسف من دولة الإمارات، ومجدي محفوظ من جمهورية مصر العربية، ويحيى البدري من جمهورية العراق، أربعة عروض مسرحية في اليوم الأول.

وقدمت مجموعة مفوضية كشافة الشارقة (أ) العرض الافتتاحي بعنوان «كل في فلك يسبحون»، أما العرض الثاني، فكان بعنوان «انتبه.. إنها لحظة» من تقديم مجموعة كشافة الشارقة (ب)، وقدمت المجموعة (ج) عرضها المسرحي «كابوس»، الذي عالج الآثار السلبية للانجراف خلف «الترند» وشهرة منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً كيف يمكن للحظة المجد أن تتحول إلى عاقبة مأساوية.

واختُتمت عروض اليوم الأول بمسرحية «طريق» من تقديم المجموعة (د)، والتي أبرزت مخاطر جنون السرعة لدى بعض سائقي الدراجات، والنتائج الكارثية المترتبة على تجاهل الإرشادات والتعليمات.

وشهدت العروض، التي تنوعت في تقنياتها بين التشخيص والحكي والتداعي، وامتزجت فيها الجدية بروح الفكاهة، تفاعلاً لافتاً من الحضور.

وأعلنت لجنة التحكيم عن جوائز اليوم الأول، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل – التي تُمنح لأربعة مشاركين – كل من: محمد أنور حمزة عن مسرحية «كل في فلك يسبحون»، وعبدالله أحمد المنصوري عن «انتبه.. إنها لحظة»، ويعقوب يوسف إبراهيم عن «كابوس»، وخالد فهد عن «طريق».

كما فاز فيصل موسى بجائزة أفضل مسامر عن مسرحية «طريق»، ونالت المسرحية ذاتها جائزة أفضل معالجة للفكرة، فيما ذهبت جائزة أفضل فكرة إلى مسرحية «انتبه.. إنها لحظة».