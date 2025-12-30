لجنة الهياكل التنظيمية تبحث التطوير لمؤسسة سلامة الطفل

الشارقة في 30 ديسمبر/ وام/ بحثت لجنة الهياكل التنظيمية، خلال اجتماع عقدته في مقر دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسة سلامة الطفل، وذلك في إطار حرص حكومة الشارقة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي.

و ترأس الاجتماع سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، بحضور سعادة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسة.

وناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعددًا من المحاور التطويرية المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل بين الوحدات التنظيمية، ومواءمة الهيكل مع متطلبات العمل المؤسسي وأهداف المؤسسة.

كما تناول توزيع الأدوار والاختصاصات بين الإدارات والوحدات التنظيمية، بما يضمن وضوح الصلاحيات، ويعزز التكامل المؤسسي، ويرفع كفاءة الأداء، وفق أفضل الممارسات المعتمدة في الحوكمة المؤسسية، وبما يدعم تحقيق رسالة المؤسسة في مجال سلامة الطفل.

وأكد الزعابي أهمية أن تعكس الهياكل التنظيمية التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة، وأن تسهم في تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن استدامة التطوير وجودة الخدمات المقدمة.

وأكد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين دائرة الموارد البشرية ومؤسسة سلامة الطفل، بما يعزز فاعلية العمل المؤسسي، ويدعم بناء منظومة متكاملة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.