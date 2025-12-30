برعاية حميد بن راشد/302 خيلا تشارك في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026

عجمان في 30 ديسمبر /وام/ كشفت اللجنة المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية، تفاصيل النسخة الـ23 من البطولة، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير 2026 بمنطقة الجرف 2.

وأكد سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن نسخة 2026 تشهد مشاركة 302 خيلا من أنقى السلالات العربية الأصيلة وأجملها، تعود ملكيتها إلى 203 مالكين، من أشهر وأعرق الإسطبلات في دولة الإمارات، وأن الخيل المشاركة تتميز بتتويجها بألقاب محلية ودولية، وأن منافسات البطولة تتوزع على فئات المهرات، والأفراس، والمهور، والفحول.

وأشار إلى أنّ الاستعدادات اكتملت وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بجهود تكاملية من اللجان المختلفة، لتقديم نسخة استثنائية تليق باسم عجمان ورسالة البطولة في صون إرث الخيل العربية وتعزيز حضورها الثقافي والرياضي.

وثمن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ودعمهما المتواصل للبطولة، ما أسهم في نجاحها وتميزها على مدى أكثر من عقدين.

ونوه إلى أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، باتت اليوم واحدة من أبرز البطولات المحلية في مجالها، لدورها في الحفاظ على إرث الخيل العربية الأصيلة، وإبراز جمالها ومكانتها التاريخية، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة في تنظيم واستضافة هذا النوع من بطولات الخيل.

من جهته، قال سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، "الشريك الإستراتيجي"، إن البطولة تمثل منصة متكاملة تعكس رؤية الإمارة الثقافية والتنموية، وتجسّد ارتباطها العميق بتاريخ الخيل العربية.

وأكد أنّ الزخم المتنامي للبطولة يترجم توجيهات القيادة بترسيخ مكانة عجمان وجهةً للفعاليات النوعية التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة.

من جانبه كشف سعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، عن استخدام بطولة عجمان لجمال الخيل العربية هذا العام لنظام "ربدان" للتحكيم الإلكتروني، وهو نظام رقمي متطور يهدف إلى تعزيز دقة النتائج وسرعة إعلانها.

وأوضح أنّ النظام يتيح إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية متصلة به، مع تأمين كامل ضد أي تدخل أو تعديل لضمان العدالة في التقييم، كما يعتمد على احتساب النتائج آلياً مع حذف أعلى وأقل درجة، بما يعزز النزاهة والشفافية، إلى جانب عرض النتائج لحظة بلحظة على شاشات أرض الميدان وعبر التطبيق والموقع الإلكتروني.

وأضاف ان لجان تحكيم البطولة تضم 17 حكماً من دول الخليج العربية والإمارات، ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها البطولة على مستوى المنطقة.

وتحظى البطولة برعاية ماسية من شركة "كي بي إتش للتطوير العقاري"، إلى جانب رعاة ذهبيين هم "الاتحاد للماء والكهرباء، والفطيم للسيارات، ومصرف عجمان، وهتشيسون الموانئ عجمان، والحرمين للعطور، وغرفة عجمان، ومجموعة إيمز، وإي آند الإمارات"، إضافة إلى هيئة النقل، ومجموعة ثيرتي فور، ومجموعة لافيش للعطور، وفندق راديسون بلو، كرعاة فضيين، وستار رجيجا استابلشمنت ليمتد، وقاعة الإمارات للضيافة، وغلفا للمياه المعدنية، وسبيد هاوس، وأي جي لخدمات الحراسة، كرعاة برونزيين.

وووجهت اللجنة المنظمة، الدعوة للجمهور لمتابعة البطولة وحضور فعالياتها والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، التي تشمل القرية التراثية، وعروضًا فنية وأهازيج شعبية، إلى جانب جوائز تذكارية للزوار، في تجربة تجمع بين جمال الخيل وثراء الموروث.