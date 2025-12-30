لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026

دبي في 30 ديسمبر / وام / أثنى سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، على جهود أعضاء لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، تعمل جنباً إلى جنب من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، وتقديم كافة الخدمات والدعم اللوجستي للمُحتفلين.





وأكد سعادته أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وتحظى باهتمام عالمي للإعلان عن بدء عام جديد، وسط حضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين عبر مختلف وسائل الإعلام، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بما يعكس الصورة المُشرفة لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات العالمية على أعلى المستويات.





جاء ذلك خلال تفقد سعادته التجهيزات الميدانية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وذلك عبر جولة على أهم المواقع التي ستشهد عروضاً للألعاب النارية.





وتجول رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، يرافقه العميد مصبح الغفلي نائب رئيس اللجنة، والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، وأعضاء اللجنة من مختلف الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في عدد من المواقع حيث اطلع على كافة التجهيزات والتحضيرات في هذه المناطق استعداداً للاحتفالات.





وأكدت لجنة تأمين الفعاليات إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لضمان توفير جميع سبل الراحة وتسهيل الحركة المرورية أمام أفراد الجمهور والمُحتفلين ودعت أفراد الجمهور إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات رجال الشرطة وفرق العمل الميدانية خلال التوجه للاحتفاء بفعاليات رأس السنة الميلادية في 40 موقعاً على مستوى الإمارة، بما يساهم في تعزيز الأمن والسلامة للجميع، ويضمن سلاسة الحركة المرورية والتنقل في المواصلات العامة.

كما دعت اللجنة الراغبين في السفر إلى وجهات خارج الدولة عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (DWC) إلى التوجه مُبكراً إلى المطارات لتفادي الازدحام المروري والإغلاقات والتأخر عن موعد الرحلات.