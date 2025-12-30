النسخة الثانية من مهرجان "رواد " تنطلق في 7 يناير المقبل

الشارقة في 30 ديسمبر / وام /تنظم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، من 7 حتى 11 من يناير المقبل، النسخة الثانية من فعاليتها السنوية مهرجان رواد تحت شعار (مدى)، بمشاركة 40 مشروعًا رياديًا مختلفًا، وذلك في الحديقة الخارجية لبيت الحكمة في مدينة الشارقة .

وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية بالتكليف، إن مهرجان رواد يهدف إلى دعم المشاريع الأعضاء عبر توفير مساحات مميزة مجانية لعرض خدماتها ومنتجاتها المختلفة في قطاع المأكولات والأزياء وتجارة التجزئة حيث من المستهدف مشاركة 30 مشروعًا تجاريًا وأصحاب رخصة (اعتماد) بالإضافة إلى 10 مشاريع في فئة المأكولات المبتكرة.