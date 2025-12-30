"طرق دبي" تفعّل خدمة منح تصريح "السكوتر الكهربائي"

دبي في 30 ديسمبر / وام / فعّلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خدمة منح تصريح قيادة «السكوتر الكهربائي» عبر جميع قنواتها الذكية، بعد أن كانت مقتصرة على موقعها الإلكتروني، لتتاح عبر تطبيق «RTA Dubai» وتطبيق «دبي الآن»، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وأكدت الهيئة أن الحصول على تصريح قيادة «السكوتر الكهربائي» عبر تطبيقها متاح حالياً للمتعاملين بطريقة سهلة وميسرة، لافتةً إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبار نظري إلكتروني يغطي قواعد استخدام السكوتر ومتطلبات السلامة وأساسيات القيادة الآمنة، وذلك لتأهيلهم لاستخدامه في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة، وبعد اجتياز الاختبار بنجاح يتم منح التصريح إلكترونياً عبر القنوات الذكية.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تأتي ضمن حزمة مبادرات تهدف إلى تنظيم استخدام «السكوتر الكهربائي»، وتعزيز الوعي المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى استمرار إتاحة التقديم على التصريح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بما يمنح المتعاملين خيارات متعددة لاختيار القناة الأنسب.

ودعت الهيئة مستخدمي «السكوتر الكهربائي» إلى الالتزام بالحصول على التصريح لغير مستوفي الشروط قبل البدء باستخدامه في المناطق المسموح بها، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المقررة، حفاظاً على السلامة العامة.