النجم الايطالي باجيو: الاخفاقات في كرة القدم جزء من مسيرة النجاح

دبي في 30 ديسمبر/وام/ أكد النجم الإيطالي السابق روبرتو باجيو، أن الإخفاقات تمثل جزءاً أساسياً من مسيرة النجاح، مشيراً إلى أن شخصية الرياضي تتشكل من كيفية التعامل مع اللحظات الصعبة بقدر ما تتشكل من الإنجازات والانتصارات.

وأوضح باجيو، خلال مشاركته مع ابنته فالنتينا، وكيلة أعماله، في فعاليات اليوم الثاني من «القمة العالمية للرياضة» في دبي، أنه يفضل حالياً العيش بهدوء بعيداً عن الأضواء، والبقاء قريباً من أرضه ومعارفه، واختيار نمط حياة طبيعي بعيداً عن المشهد الإعلامي.

وأشار باجيو إلى أن تعاونه مع ابنته كوكيلة أعمال أسهم في توطيد علاقتهما، مؤكداً أن العمل المشترك والحوار الصادق عززا الثقة المتبادلة، وجعلا الروابط العائلية أكثر قوة.

وتطرق النجم الإيطالي إلى العلاقة الخاصة التي تجمعه بالجماهير، معرباً عن امتنانه الكبير للحب والدعم اللذين يحظى بهما، ومؤكداً أن هذه المشاعر الصادقة تمثل جوهر الرياضة وقيمها الحقيقية.

وعن مسيرته الكروية وركلة الجزاء الشهيرة المهدرة أمام البرازيل في نهائي كأس العالم 1994، أكد باجيو أن الحياة لا تخلو من الفرح والحزن، وأن التعامل مع الفشل هو ما يصنع الفارق الحقيقي في مسيرة الإنسان، موضحاً أن الإخفاقات تسهم في بناء الشخصية تماماً كما تفعل النجاحات.

وفيما يتعلق بواقع المنتخب الإيطالي، حذّر باجيو من تكرار الغياب عن نهائيات كأس العالم بعد الابتعاد عن نسختي 2018 و2022، داعياً إلى تصحيح المسار قبل مونديال 2026، وأكد على ضرورة منح الفرصة للجيل الجديد من اللاعبين الإيطاليين، معتبراً أن الإفراط في الاعتماد على اللاعبين الأجانب داخل الأندية انعكس سلباً على المنتخب الوطني.