ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن علي النعيمى

عجمان في 30 ديسمبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ عبدالرحمن بن علي بن راشد النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء .. الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.