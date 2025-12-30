ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت عبدالرحمن النعيمى

عجمان في 30 ديسمبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ، فاطمة بنت عبدالرحمن النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء .. الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.