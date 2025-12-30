مجموعة شموخ توقع مذكرة تفاهم مع شركة "بيتموس" لتعزيز الزراعة المستدامة

العين في 30 ديسمبر / وام / وقّعت مجموعة "شموخ العز"، برئاسة الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري صباح اليوم ، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بيتموس ( PittMoss ) الأمريكية المتخصصة في تطوير أوساط زراعية مبتكرة وخالية من المواد التقليدية المستخدمة في الزراعة مثل الخُث (وهو تربة نباتية عضوية متحللة)، وذلك في خطوة مهمة ضمن جهود المجموعة لتعزيز الزراعة المستدامة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، اختبار المنتجات، وإمكانية التصنيع المحلي لهذه الترب والمحسنات الزراعية في الإمارات، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي بأساليب صديقة للبيئة.

وقال بن حم إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الزراعة المستدامة في الإمارات، ونأمل أن تسهم في رفع كفاءة الموارد والحفاظ على المياه، إلى جانب دعم نمو النباتات بشكل صحي وآمن بيئيًا، بما يتماشى مع رؤية دولتنا في الاستدامة والتطوير الزراعي.

من جهته، أوضح براين سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة بيتموس ، أن المذكرة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة ومسؤولة بيئيًا، وتعزز جهودها العالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والموارد المائية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركتان في اختبار الأوساط الزراعية العضوية والخفيفة الوزن التي توفر تهوية أفضل، واحتفاظًا أعلى بالرطوبة، وتحسين توصيل العناصر الغذائية للنباتات، ما يسهم في نمو نباتي صحي وتقليل استهلاك المياه والأسمدة. كما تشمل المذكرة إمكانية إنشاء مرافق تصنيع إقليمية لتسهيل توفير المنتجات محليا.

يُذكر أن شركة بيتموس أسهمت حتى اليوم في إعادة تدوير آلاف الأطنان من مخلفات الورق والكرتون، ما قلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووفرت تربًا معتمدة عضوياً وخالية من المبيدات الضارة، لتكون من أكثر الخيارات صديقة للبيئة للمزارعين التجاريين والهواة.