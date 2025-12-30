الإمارات بطلا لكأس آسيا للشراع الحديث للشباب

الشارقة في 30 ديسمبر / وام / تُوج منتخب الإمارات للشباب للشراع الحديث بطلا لبطولة كأس آسيا التي استضافها ونظمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث و استمرت 6 أيام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة .

وحقق لاعبو المنتخب الوطني 26 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، ليتصدروا الترتيب العا، ويتوجوا بلقب الكأس الآسيوية التي شهدت مشاركة 18 دولة.

ونظم نادي الحمرية مساء اليوم حفل ختام الحدث القاري بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي و محمد عبد الله حارب نائب رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث و محمد العبيدلي الأمين العام للاتحاد و خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب و مالاف شروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع إلى جانب هيثم الزرعوني مدير إدارة الرياضة المجتمعية وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المتعاونة والشركاء والرعاة.

وهنأ حميد الشامسي القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز القاري المشرف مشيدا بالأداء المتميز للاعبي المنتخب وحسن التنظيم الذي أسهم في إنجاح البطولة وإخراجها بصورة مشرفة تليق بمكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية الآسيوية.

كما أشاد بالتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والشركاء الاستراتيجيين بلدية الحمرية ومجلس الشارقة الرياضي ورعاة البطولة مؤكدا أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات أسهم في تنظيم بطولة ناجحة بمعايير احترافية عالية.