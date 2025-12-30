وقف "جيران النبي" يحقق إنجازات نوعية لدعم "أيتام مؤسسة الشارقة"

الشارقة في 30 ديسمبر/وام/ حقق مشروع وقف "جيران النبي"، الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لدعم الأيتام المنتسبين للمؤسسة، خلال النصف الأول من عام 2025، إنجازات نوعية عكست مستوى التفاعل المجتمعي والمؤسسي مع رسالته الإنسانية، وأسهمت في تعزيز دوره كمبادرة وقفية رائدة لدعم تمكين الأيتام وأسرهم، وترسيخ مفهوم العطاء المستدام.

وأكدت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن المشروع يجسد الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على دعم المبادرات التنموية المستدامة التي تعزز تمكين الإنسان وترسخ أثر العمل الاجتماعي ضمن منظومة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

وأوضحت أن الإنجازات التي تحققت تعكس وعي المجتمع بأهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم، مشيرة إلى أن التفاعل الإيجابي من الأفراد والجهات يعكس روح الشراكة والتكافل المجتمعي التي يقوم عليها المشروع، ويعزز قدرة المؤسسة على تطوير برامجها وخدماتها النوعية.

ولفتت إلى ان نجاح المشروع في تدشين أول مبنى وقفي بدعم كريم من صاحب السمو حاكم الشارقة، الداعم الأول للمشروع، إلى جانب استكمال تمويل المبنى الوقفي الثاني بدعم من بنك دبي الإسلامي ومساهمات المجتمع، يفتح آفاقًا جديدة لمواصلة إنشاء المزيد من المباني الوقفية، بما يعزز استدامة الموارد الوقفية ويوسع أثرها الإنساني.

وأشارت إلى أن مشروع وقف "جيران النبي" تجاوز كونه مبادرة وقفية ليصبح نموذجًا لحراك مجتمعي متكامل قائم على الشراكة والتكاتف، يسهم في تحويل العطاء إلى أثر دائم يدعم استقرار الأيتام وأسرهم وتمكينهم على المدى البعيد.

و شهد المشروع دعمًا من الأفراد والجهات المانحة، مع تسجيل نحو 800 مساهمة وقفية شهرية، وإصدار أكثر من 1600 صك وقفي، إلى جانب الإقبال المتزايد على قنوات التبرع الرقمية، ما شكل رافدًا أساسيًا لاستدامة برامج المؤسسة.

وعلى صعيد الإنجازات الميدانية، جرى تدشين أول مبنى وقفي بتمويل كريم من صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما اكتمل تمويل المبنى الوقفي الثاني بدعم من بنك دبي الإسلامي ومساهمات المجتمع، وتواصل المؤسسة حاليًا جهود تمويل المبنى الوقفي الثالث، حيث جرى تغطية 20% من تكاليف إنشائه، في مؤشر على تنامي ثقة المجتمع بالمشروع واستدامة أثره.