تراجع معدل التضخم السنوي بإسبانيا إلى 2.9 %

مدريد في 30 ديسمبر/وام/ تراجع معدل التضخم السنوي في إسبانيا بشكل طفيف في ديسمبر الجاري بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه مستقرا عند نسبة 2.9 في المائة في ختام عام 2025.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإسباني للاحصاء أن الانخفاض في أسعار الوقود والمشتقات النفطية كان العامل الأساسي وراء ذلك التراجع في الوقت الذي استمرت فيه أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الصعود محققة نموا قدره 0.3 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وأضاف المعهد أن مؤشر التضخم السنوي سجل في ديسمبر الحالي تراجعا للشهر الثاني على التوالي بعدما بلغ في أكتوبر الماضي أعلى مستوى له في 16 شهرا مستقرا عند 3.1 في المائة.

