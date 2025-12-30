إعادة فتح جزئي لنفق المانش بعد مشاكل تقنية ألغت رحلات "يوروستار"

بروكسل في 30 ديسمبر /وام/ أُعيد فتح نفق المانش جزئيًا، اليوم، بعد مشاكل تقنية أدت إلى إلغاء معظم رحلات قطارات "يوروستار" بين لندن وعدد من العواصم الأوروبية.

وأفادت "يوروستار" بتعطل واسع في خدماتها، داعية المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم، في وقت أُلغيت فيه جميع الرحلات من محطة "سانت بانكراس". كما توقفت خدمات القطارات بين لندن وباريس وأمستردام وبروكسل، مع تشغيل محدود لبعض الرحلات بين باريس وبروكسل.

وأكدت الشركة المشغلة للنفق استئناف حركة القطارات تدريجيًا خلال فترة بعد الظهر، مع استمرار التحذير من اضطرابات وتأخيرات في حركة السفر.