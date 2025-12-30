أمينة بنت حميد الطاير : الأسرة حجر الزاوية في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر ازدهارا

دبي في 30 ديسمبر / وام / أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بجعل الأسرة هي محور التنمية واستدامة الازدهار والأساس الذي تُبنى عليه نهضة الوطن وتقدمه ، يترتب عليها نشأة أجيال واعية قادرة على المضي برؤية الاتحاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً ، وهي خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.

وأضافت : نحن في جمعية النهضة النسائية بدبي حرصنا على مدى عقود على أن تكون الأسرة بكل أفرادها محورًا رئيسيًا في جميع خططنا وبرامجنا، فبرامجنا لا تستهدف المرأة بمعزل عن أسرتها، بل ننظر إلى الأسرة كوحدة متكاملة، ندعم الأم في دورها التربوي والقيادي داخل البيت، ونساند الأب كشريك أساسي في تنشئة الأبناء، ونوفر للأبناء مساحات آمنة للإبداع والتعلم واكتشاف الذات نؤمن بأن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأجدى في مستقبل الوطن، إذ من حضن الأسرة تنطلق القيم، وتتجذر الهوية، وتتكون شخصية الأبناء القادرة على الإبداع والعطاء.

وتابعت : "تنفّذ الجمعية منظومة متكاملة من المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز التماسك الأسري، من برامج الإرشاد والتوجيه الأسري، ودورات التربية الإيجابية، وورش التوعية بقضايا الطفل والشباب، إلى البرامج والفعاليات الثقافية والدينية والتربوية والصحية والتطوعية المختلفة ، وتواكب التقدم التقني والذكاء الاصطناعي تجسيدا لرؤية قيادتنا الرشيدة" .

وأشارت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير إلى أن: جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تمثل إحدى الأذرع المهمة في عمل الجمعية لدعم الأسرة، فهي لا تكتفي باكتشاف مواهب الأطفال واليافعين، بل تعزز الشراكة بين البيت والمؤسسة، من خلال تشجيع الأهل على مرافقة أبنائهم في رحلة الإبداع، ومتابعة مشاركاتهم، والاحتفاء بإنجازاتهم، بما يحوّل كل نجاح لطفل أو طفلة إلى قصة فخر لأسرة كاملة.

واستطردت قائلة: في عام الأسرة نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأسرة الإماراتية والخليجية في ظل المتغيرات المتسارعة، مع التركيز على بناء جسور تواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، والحوار، والمسؤولية، والانتماء، حتى تظل الأسرة الحصن الأول للأبناء، والبيئة الطبيعية لحمايتهم من التحديات الفكرية والسلوكية التي قد تعترض طريقهم.

وقالت إن جهودنا في جمعية النهضة النسائية بدبي تنسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومع مئوية الإمارات 2071، التي تضع الإنسان والأسرة في قلب مسيرة التنمية، كما تتكامل مع توجهات واستراتيجيات دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للأسرة، وتهيئة بيئة اجتماعية حاضنة للإبداع والابتكار، وداعمة لدور المرأة والشباب في نهضة الوطن.

واختتمت قائلة: إن عام الأسرة يشكل دعوة مفتوحة لكل مؤسسات المجتمع لتكثيف جهودها نحو حماية كيان الأسرة، وتجديد أساليب التواصل بين أفرادها، ومواكبة المتغيرات المعاصرة بما يحفظ لأبنائنا توازنهم النفسي والوجداني، ويهيئ لهم بيئة صحية للإبداع والتميز، وسنواصل في جمعية النهضة النسائية بدبي إطلاق المبادرات والبرامج التي تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس، بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والجهات المعنية، خدمةً لأسرنا ووطننا العزيز.