اختتام مهرجان "ضواحي 14" في الشارقة

الشارقة في 31 ديسمبر /وام/ اختتمت دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، فعاليات مهرجان ضواحي 14، الذي تضمن باقة واسعة من البرامج النوعية شملت عروضًا فنية وبصرية متنقلة وورشًا تدريبية وتثقيفية وبرامج تعليمية ورياضية إلى جانب المسرح التفاعلي.

وتم خلال المهرجان إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية، من بينها مشاركة الأسر المنتجة ودعم المشاريع الريادية لطلبة المدارس والجامعات، فضلًا عن مبادرات مبتكرة خُصصت للأطفال لتعزيز الإبداع والابتكار.

وأقيم مساء أمس، حفل اختتام المهرجان بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والرعاة والشركاء الإعلاميين.