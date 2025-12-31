مركز ربع قرن بالشارقة يختتم موسم المهارات الحياتية

الشارقة في 31 ديسمبر /وام/ اختتم مركز ربع قرن للمهارات الحياتية، أمس، موسمه الذي تضمن أنشطة تعليمية تطبيقية وميدانية، استهدفت 80 مشاركاً ومشاركة بواقع 40 من منتسبات سجايا فتيات الشارقة، و40 من منتسبي ناشئة الشارقة من الفئة العمرية 13 إلى 18 عاما ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة عكست عمق التجربة وأثرها المستدام.

وشهد الموسم تنفيذ سلسلة من البرامج النوعية التي ركزت على تنمية المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز قيم الاعتماد على الذات والعمل بروح الفريق من خلال التعلم بالتجربة والممارسة، بما يسهم في إعداد جيل واثق وقادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبله.

وتضمن ختام الموسم تسليط الضوء على الورش التخصصية وشملت مجالات الطبخ والزراعة والخياطة التي أسهمت في تنمية مهارات المشاركين الحياتية وتعزيز قدراتهم على الإنتاج والابتكار.

كما شمل البرنامج الإسعافات الأولية ومهارات البقاء والأنشطة البدنية الصباحية إلى جانب لقاءات ملهمة ومسير صحراوي تفاعلي عزز الثقة بالنفس وأسهم في بناء الشخصية.

واختُتم الموسم بتنظيم معرض للمنتجات استعرض مخرجات المخيم والمشاريع المهنية المصغرة للمنتسبين، وضم عددا من المنتجات من المحاصيل الزراعية إلى جانب الحقائب القماشية، والتعريف بالأجهزة الكهربائية المنزلية وصيانتها والتعرف على ميكانيكيا السيارات.