فعاليات بلدية الظفرة تستقطب جمهور مهرجان "ليوا الدولي"

الظفرة في 31 ديسمبر/ وام/ شهدت الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي في حديقة تل مرعب بمهرجان ليوا الدولي المقام حاليا حتى الثالث من يناير المقبل، حضوراً مميزاً من الجمهور خاصة الأسر والأطفال، من خلال الأنشطة والفعاليات في أجواء عائلية تفاعلية عكست حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.

واشتملت الفعاليات على مسابقات المسرح الثقافية والتراثية والتي تم خلالها توزيع جوائز قيمة على الفائزين، وفقرات لفرقة العيالة الشعبية وركن للألعاب الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى ركن الرسم والتلوين، كما اتاح التواجد البلدي فرص المشاركة للأسر المنتجة لعرض الأكلات الشعبية والعطور، وتوفير محلات لعرض المنتجات الزراعية المحلية.

وتزامناً مع عام الأسرة 2026، حرصت بلدية منطقة الظفرة على توفير جناح لمستشفى برجيل بحديقة تل مرعب لتقديم بعض الخدمات الطبية الأولية وتوعية الأسر والأطفال من خلال برامج ومسابقات صحية، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على النظافة والمظهر العام في المرافق العامة، ونشر الوعي بأسلوب تفاعلي يراعي مختلف الفئات العمرية، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وتشجيع المنتجات المحلية، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي الوطني، والمساهمة في توفير بيئة ترفيهية وتعليمية آمنة تعزز جودة الحياة وتماسك الأسرة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026، وبما يعكس دور بلدية منطقة الظفرة في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكة مع الجهات الاستراتيجية.