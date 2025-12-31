نائب حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لـ 63 قاضياً ومستشاراً

الشارقة في 31 ديسمبر / وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم ، مراسم أداء اليمين القانونية لـ 63 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 59 قاضياً، و4 مستشارين معينين للعمل في المحاكم والنيابة العامة بإمارة الشارقة.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي القضاة والمستشارين ، مؤكداً دور المنظومة القضائية والعدلية في أمن واستقرار المجتمع وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والنزاهة، وصون الحقوق العامة والخاصة مما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء والنيابة العامة.

وشدّد سمو نائب حاكم الشارقة على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أعضاء السلطة القضائية والنيابية في إمارة الشارقة لافتاً إلى توفير كافة الإمكانات والوسائل التي توفر البيئة المستقرة لأداء الأدوار القضائية والتسهيل على الناس وضمان حقوقهم وعيشهم الكريم.

وأعرب القضاة والمستشارون عن اعتزازهم بالثقة التي أوليت لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة وصدق وفق الدستور والتشريعات، وبما يحفظ حقوق الأفراد ويصون المجتمع ويعزز استقراره.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.