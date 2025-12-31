الجهات المنظمة لاحتفالات رأس السنة الجديدة بالفجيرة تدعو إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات

الفجيرة في 31 ديسمبر/ وام / أكملت الفجيرة استعدادادتها لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026 عبر سلسلة من الفعاليات الاحتفالية المتنوعة، التي تعكس أجواء الفرح والتلاحم المجتمعي، تتصدرها عروض الألعاب النارية التي تُقام مساء اليوم في عدد من المواقع السياحية والساحلية بالإمارة.

وكشفت الجهات المنظمة لاحتفالات رأس السنة الجديدة في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عن اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، بما يضمن سلامة الجمهور وانسيابية الحركة المرورية، إلى جانب الجاهزية الكاملة لفرق الطوارئ والإسعاف، وذلك تزامنًا مع الفعاليات المصاحبة وعروض الألعاب النارية المقررة مع دخول العام الجديد.

وأكدت الجهات المعنية حرصها على توفير بيئة آمنة ومناسبة للاحتفال، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، بما يسهم في إنجاح الفعاليات وإظهار الصورة الحضارية لإمارة الفجيرة في استقبال العام الجديد.