ارتفاع تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.1 %

بكين في 31 ديسمبر /وام/ ارتفعت تجارة الخدمات في الصين من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري،بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات ما يقرب من 7.2 تريليون يوان (حوالي 1.02 تريليون دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة الصينية اليوم .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيانات وزارة التجارة توضيحها أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 13.4 بالمائة لتصل إلى ما يقرب من 3.2 تريليون يوان خلال هذه الفترة، وزادت الواردات بنسبة 2.5 بالمائة لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات يوان.

الجدير بالذكر أن العجز في تجارة الخدمات انخفض بمقدار 279.63 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهدت التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة نموا مستمرا، مع بلوغ إجمالي الواردات والصادرات حوالي 2.73 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5.6 بالمائة على أساس سنوي. كما سجلت تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر نحو 1.98 تريليون يوان، بزيادة قدرها 8.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت صادرات خدمات السفر تحديدا بنسبة 51.3 بالمائة خلال هذه الفترة، بحسب البيانات.