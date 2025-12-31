متحف "ذكريات الإمارات" ينظم مزاداً على مسكوكة تذكارية لصالح جمعية "همة"

أبوظبي في 31 ديسمبر /وام/ نظم متحف "أحمد المطوع لذكريات الإمارات" مزاداً إلكترونياً على مسكوكة تذكارية ، لصالح جمعية أمهات أصحاب الهمم "هِمّة".

وبلغت حصيلة المزاد، الذي تم تنظيمه عبر منصة مزاد "ربدان"، 30 ألف درهم، حيث قدم أحد المشاركين كامل المبلغ لشراء المسكوكة.

ويأتي تنظيم هذا المزاد الخيري تزامناً مع "عام المجتمع 2025"، الذي أطلق تحت تحت شعار "يداً بيد"، بهدف تعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ قيم العطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

وعرض أحمد المطوع في المزاد مسكوكة أهداها له المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تقديراً لجهوده المتميزة ومشاركته في برامج وأنشطة المجلس، ومنها الأعمال التطوعية منذ صغره، وتقديمه عدداً من الورش التوعوية لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ضمن برنامج "ماستر كلاس الصغار" الذي ينظمه المجلس. و عكست هذه الجهود التزاماً حقيقياً وروحاً قيادية مبكرة، جعلت منه نموذجاً مشرفاً للأطفال واليافعين القادرين على إحداث تأثير ملموس في مجتمعاتهم، رغم صغر سنهم.

جدير بالذكر أن إصدار المسكوكة جاء بمناسبة احتفاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمرور 20 عاماً على تأسيسه، ويبلغ وزن المسكوكة المصنوعة من الفضة النقية 40 غراماً.

وتعمل جمعية "هِمّة"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم، وتوحيد الجهود المبذولة للنهوض بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من أبناء المجتمع، والمحافظة على حقوقهم الأساسية، وتمكينهم ودمجهم في مجالات الحياة كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.