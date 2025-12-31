غرفة الفجيرة تعتمد خطتها الاستراتيجية 2026 – 2030

الفجيرة في 31 ديسمبر/ وام/ استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الخطة الاستراتيجية للغرفة 2026 – 2030 خلال اجتماعها الدوري التاسع من الدورة الخامسة عشرة برئاسة سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس المجلس واطلع على خطة التشغيلية للغرفة وموازنتها التقديرية للعام 2026 وتم اعتمادهما.

وأوضح سعادة سلطان جميع الهنداسي ، مدير عام غرفة الفجيرة ، أن الخطة الإستراتيجية للغرفة تحتوي على العديد من المبادرات والبرامج والمشاركات التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة 2026 – 2028 وخطط الدولة المستقبلية.

وأضاف الهنداسي أن مجلس الإدارة نوه بأهمية تطوير وتحديث الخدمات الى تقدمها الغرفة لأصحاب الأعمال وتشجيع رواد ورائدات لمواكبة ثقافة الذكاء الاصطناعي وتكيف الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لهم ما يمكنهم من المنافسة في اسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية .

كما أكد مجلس الادارة على الاهتمام بتنظيم المعارض التجارية والمتخصصة ، لما لها من أهمية للترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة السوق والخدمات وإطلاع أصحاب ورواد الاعمال على أحدث الصناعات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.