جامعة الفجيرة تبحث استعداداتها للفصل الدراسي الثاني 2025-2026

الفجيرة في 31 ديسمبر /وام/ نظمت جامعة الفجيرة، ملتقاها نصف السنوي، بمشاركة إدارة الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات التي تم اتخاذها للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026.

وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، في كلمته، خلال الملتقى، أن إدارة الجامعة تستقبل الفصل الدراسي الثاني وهي أكثر وعياً بالتحديات، وأكثر إيمانًا بالفرص، في ظل منظومة تعليم عال تقوم على الجودة والحوكمة والابتكار، والارتباط باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تعمل وفق رؤية واضحة تركز على تعزيز الجودة الأكاديمية، وتمكين الكوادر الأكاديمية والإدارية، والتوسع في البرامج التطبيقية والتعليم المستمر، وتطوير البحث العلمي، إلى جانب إطلاق برامج أكاديمية جديدة، وتعزيز الشراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وقدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن الجامعة تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مجالي التعليم والإدارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الطلبة، وبما يواكب متطلبات المرحلة.

وأكد الدكتور الجاسم حرص إدارة الجامعة على تعزيز الجاهزية الأكاديمية والإدارية للفصل الدراسي الثاني، من حيث الخطط الدراسية، والجداول الزمنية، والخدمات الطلابية، والبنية التحتية، مشيرا إلى تطوير آليات قياس مؤشرات الأداء (KPIs)، واعتماد أدوات حديثة لتقييم جودة الخدمات، من بينها منهجية المتسوق السري.

ولفت إلى أن الاستدامة المالية تمثل أحد مرتكزات التطوير المؤسسي، حيث يأتي الوقف الجامعي كأداة إستراتيجية لدعم مسيرة الجامعة، وتمكين برامجها الأكاديمية والبحثية، ودعم الطلبة، بما يعزز القدرة على التخطيط طويل المدى.

وأوضح أن أولويات الفصل الدراسي الثاني تتمثل في تحسين تجربة الطالب الأكاديمية والخدمية، واستقرار الجداول والاختبارات منذ اليوم الأول، وتفعيل التعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب الاستعداد المبكر لمتطلبات الاعتماد والجودة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشامي، نائب رئيس الجامعة، إن هذا الملتقى استعرض إنجازات الفترة الماضية، والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد نموًا أكاديميًا لافتًا، وأن العملية التعليمية تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها، بعد أن حققت نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة.