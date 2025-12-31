"الإمارات اكس ار جي للدراجات الهوائية" يشارك في طواف "داون اندر" بأستراليا

أبوظبي في 31 ديسمبر/ وام/ يفتتح فريق الإمارات اكس ار جي للدراجات الهوائية مشواره في الموسم الجديد 2026 بالمشاركة في طواف "داون اندر" والمقرر في استراليا من 20 إلى 25 يناير المقبل.

وأكد يوسف ميرزا مدير الفريق أن الإمارات للدراجات سيفتتح موسمه الجديد مدعما بنخبة من الدراجين الذين حققوا إنجازات لافته خلال الموسم الماضي كان أبرزها الحصول على لقب أفضل فريق في العالم من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بجانب 95 انتصارا في موسم واحد.

وأوضح ان المشاركة الدولية الثانية للفريق ستكون في طواف عمان فبراير المقبل، ومن بعدها طواف الإمارات خلال شهر فبراير أيضا.

وأشار إلى ان فريق الإمارات للدراجات خاض مؤخرا معسكرا في اسبانيا من 7 إلى 22 ديسمبر الجاري، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.