هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة في 22 موقعاً

أبوظبي في 31 ديسمبر /وام/ عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزيتها لاستقبال العام الجديد 2026، من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع أي طارئ خلال عطلة رأس السنة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

وكثفت الهيئة تواجد فرقها الميدانية في 22 موقعاً رئيسياً لإطلاق الألعاب النارية موزعة على أبوظبي والعين والظفرة، لتأمين جميع احتفالات رأس السنة الجديدة، وضمان سلامة الجمهور، ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.

كما دعت الهيئة هواة الرحلات البرية إلى الالتزام بتدابير السلامة العامة في المخيمات، مؤكدة أهمية التعاون مع فرق الدفاع المدني من خلال الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ (999)، وإفساح الطريق لمركبات الطوارئ، وتجنب التجمهر في مواقع الحوادث، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات وحماية الأرواح والممتلكات.