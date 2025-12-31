"الصحة -أبوظبي" و "معاً" تفتحان باب التقدم لمنح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية 2026

أبوظبي في 31 ديسمبر / وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، فتح باب التقدم لمنح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية 2026 للباحثين ومزودي خدمات الرعاية الصحية والمبتكرين، بهدف دعم الأبحاث عالية الجودة التي تسهم في تسريع الابتكار في مجالات الطب الدقيق، والكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز اتخاذ القرارات السريرية القائمة على البيانات.

وتركز نسخة 2026 على مجالات ذات أولوية تلبي الاحتياجات الصحية طويلة المدى في أبوظبي، وتشمل الطب الدقيق وتشخيص الأوميكس، والعلاج الخلوي والجيني، وتشخيص وعلاج السرطان، وأمراض الأيض والقلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية الالتهابية والتنكسية، والاضطرابات السلوكية والصحة النفسية، وأبحاث الغدد الصماء التناسلية والعقم، إضافة إلى التدخلات الصحية العامة والقائمة على السكان.

وتُقيّم الطلبات وفق الجدارة العلمية، والجدوى، والقيمة التعاونية، وارتباطها بالأولويات الصحية الاستراتيجية للإمارة.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن إطلاق نسخة 2026 يجدد الالتزام بدعم الابتكار والبحث العلمي ذي الأثر طويل الأمد على صحة المجتمع، من خلال الاستثمار في بيئة علمية متقدمة تعزز التعاون وتحول الأفكار المبتكرة إلى إنجازات عملية تحقق نتائج صحية أفضل.

من جانبه، أوضح سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن الهيئة تواصل توحيد الجهود وعقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لمعالجة الأولويات الاجتماعية، بما فيها الصحة، ودعم الباحثين والمبتكرين لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام يعزز صحة الأجيال المقبلة.

ويعمل صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية على دعم الأبحاث ذات القيمة التطبيقية والأثر الملموس في بيئات الرعاية السريرية بأبوظبي، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي متنامٍ لعلوم الحياة والتميز البحثي.

وشهدت نسخة 2024–2025 تلقي أكثر من 150 طلباً، وتقديم منح لـ 12 مشروعاً ركزت على الاضطرابات المناعية، وتحسين تشخيص فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والابتكار في الوقاية من السرطان.