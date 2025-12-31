"أطفال الشارقة" تختتم معسكرها الشتوي بمشاركة 939 طفلاً وطفلة

الشارقة في 31 ديسمبر / وام / اختتمت مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ، أمس معسكرها الشتوي الذي شارك فيه 939 طفلاً وطفلة ضمن الفئة العمرية من 6–12 عاماً وسط بيئة تفاعلية جاذبة لاستثمار مواهب الأطفال في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة.

و تضمنت فعاليات المعسكر نحو 56 برنامجاً وورشة تفاعلية متخصّصة تم تنفيذها بإشراف متخصصين في مسارات متنوعة منها فنية و رياضية و ترفيهية و تكنولوجية .

وجاء تنظيم المعسكر ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات البنّاءة لدى الأطفال بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل و توفير بيئة تعليمية محفّزة يشرف عليها فريق من الخبراء والمشرفين المؤهلين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين .