سنغافورة تسجل نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال 2025

سنغافورة في 31 ديسمبر /وام/ أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، أن بلاده سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2025، وهو معدل فاق التوقعات.

وقال وونغ في رسالته بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، " برغم الاضطرابات الخارجية، حقق اقتصادنا أداء أفضل من المتوقع، لكن الحفاظ على هذا المستوى من النمو خلال السنة المقبلة سيكون صعبا".

من جهتها،توقعت وزارة التجارة السنغافورية تباطؤا يتراوح بين 1 و3 في المائة، خلال سنة 2026، جراء تباطؤ مرتقب للاقتصاد العالمي، وتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية.

