اتحاد الرماية: دعم المنتخبات والتأهل للأولمبياد على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة

دبي في 31 ديسمبر / وام / أكد اتحاد الإمارات للرماية أن دعم المنتخبات الوطنية والتأهل والمشاركة الفاعلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، يمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، مع الطموح لتحقيق حضور مشرف على منصات التتويج في الأولمبياد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بعد إعادة تشكيله، والذي عُقد اليوم بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سعادة محمد سهيل خميس النيادي، رئيس الاتحاد.

وشهد الاجتماع توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تعيين سالم سعيد السبوسي نائبا لرئيس الاتحاد ورئيسا للجنة التخطيط والإستراتيجية، وحسن محمد بن هديه أمينا عاما ورئيسا للجنة الحكام، وسيف راشد الزحمي رئيسا للجنة الفنية، وخلف سالم الواحدي رئيسا للجنة التسويق والرعاية، وسيف عبدالقادر النعيمي رئيسا للجنة المسابقات والفعاليات، وعبدالله إبراهيم التميمي رئيسا للجنة الرمايات غير الأولمبية، ومالك مصبح الكتبي رئيسا للجنة الفرق والمنتخبات، ومريم خليل الشحي رئيسا للجنة الرياضة النسائية.

كما اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على هيكل الاتحاد وأدواره وأهدافه خلال المرحلة المقبلة.

وقال النيادي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاجتماع تناول بصورة عامة مستقبل رياضة الرماية في الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تمثل انطلاقة فعلية لعمل المجلس الجديد، تمهيدا لوضع خطة إستراتيجية شاملة سيتم البدء في تنفيذها ميدانيا في أقرب وقت.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للرماية يُعد من الاتحادات المهمة على مستوى الرياضة الإماراتية، لما يمتلكه من رصيد كبير من الإنجازات، إلى جانب استحقاقات قادمة تتطلب تركيزا وجهدا مضاعفا، مؤكدا أن دعم المنتخبات الوطنية والاستعداد للاستحقاقات الأولمبية المقبلة يأتيان في صدارة أولويات المجلس.

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية العمل المشترك مع الأندية باعتبارها شريكا أساسيا في تطوير اللعبة، مؤكدا الحرص على التواصل المباشر معها، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجهها، والعمل على دعمها وتسهيل مهامها بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين ورفع مستوى رياضة الرماية في الدولة.

وأضاف أن الاتحاد لا يمكن أن يحقق أهدافه دون الأندية، معتبرا إياها شريكا فاعلا في تحقيق رؤية الإمارات 2030، والوصول بالرياضة الإماراتية إلى مصاف الدول المتقدمة عالميًا في مجال البطولات والإنجازات الدولية.

واختتم النيادي تصريحاته بأن العدد الحالي من ممارسي رياضة الرماية في الدولة، لا يتناسب مع مكانة الاتحاد وطموحاته، مشيرا إلى وجود خطة لزيادة عدد اللاعبين والممارسين خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قاعدة اللعبة ويدعم مسيرتها المستقبلية.