42 خيلا تختتم السباق "التجريبي" الرابع عشر بمضمار جبل علي

دبي في 31 ديسمبر / وام / أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 42 خيلا في السباق التجريبي الرابع عشر اليوم، والمؤلف من 6 أشواط لمسافتي 800 و1000 متر، بمضمار جبل علي في دبي.

وشاركت 35 من الخيول العربية، في 5 أشواط، من بينها 16 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و19 شاركت فيها.

وأشارت الهيئة إلى إقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلاله 7 خيول، 6 منها لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى خيل سبق تواجده فيها.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، استمرار السباقات التجريبية في مختلف المضامير حتى نهاية الموسم الحالي، وفق تدابير فنية وتنظيمية تضمن نجاحها، وتحقيق أهدافها، وتوفير كافة المتطلبات من الفرق الفنية في الهيئة.