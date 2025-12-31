الإمارات تستضيف آسيوية الخماسي الحديث 2026

أبوظبي في 31 ديسمبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن فوز الإمارات بحق استضافة منافسات البطولة الآسيوية للبياثل، والترياثل، وليزر رن، والمقررة العام المقبل في شهر أكتوبر.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، إن استضافة هذا الحدث القاري تؤكد ثقة الاتحاد الآسيوي في القدرات التنظيمية للدولة.

وكشفت عن أن عام 2025 شهد ارتفاع عدد اللاعبين المسجلين في الاتحاد إلى 120 لاعبا ولاعبة في مختلف الفئات العمرية، فيما بلغ عدد الأندية المنضوية تحت مظلته 3 أندية هي مليحة، وكلباء، والبطائح، بالإضافة إلى لاعبي فريق القوات المسلحة للخماسي الحديث وعددهم 18 لاعبا، فيما بلغ عدد الأكاديميات والمراكز التدريبية المعتمدة 4 مراكز في أبوظبي، ودبي، وعجمان، ورأس الخيمة.