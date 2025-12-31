أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين تختتم فعاليات المخيم الشتوي العاشر

رأس الخيمة في 31 ديسمبر / وام / اختتمت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية فعاليات المخيم الشتوي العاشر الذي نظم خلال الفترة من 10 ديسمبر وحتى 30 ديسمبر مستهدفاً الطلبة من الجنسين ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً، وذلك في إطار رؤية الأكاديمية الرامية إلى استثمار الإجازة المدرسية بطريقة تجمع بين التعليم والإبداع والترفيه، وتوسّع مدارك الأطفال بطريقة ممتعة وآمنة.

وجاء المخيم هذا العام حافلاً بالبرامج التعليمية العصرية التي تواكب متطلبات المرحلة، حيث تم تصميم أنشطة تفاعلية تجمع بين تنمية المهارات العلمية والابتكارية، إلى جانب ورش عمل إبداعية تهدف إلى تحفيز التفكير المنطقي، وتطوير قدرات التواصل والعمل الجماعي لدى الطلبة المشاركين.

وأكدت سعادة سمية حارب السويدي، مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن تنظيم مثل هذه البرامج الموسمية يأتي انطلاقاً من إيمان الأكاديمية العميق بأهمية الاستثمار في العقول الناشئة، وتهيئة بيئة داعمة لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم في سن مبكرة، مشيرة إلى أن المخيم الشتوي العاشر مثل تجربة تعليمية تحفيزية صممت بعناية لتدمج بين التعلّم والإبداع والترفيه.

وأعربت السويدي عن فخرها بما أظهره الأطفال المشاركون من تفاعل وفضول معرفي، مؤكدة أن الأكاديمية مستمرة في تطوير برامجها بما يلبي طموحات الأجيال القادمة ويواكب تطلعات دولة الإمارات في مجال رعاية الموهبة والابتكار.