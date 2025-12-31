10 آلاف مشارك في فعاليات "الظفرة للرماية" بمهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 31 ديسمبر / وام / أعلن نادي الظفرة للرماية عن رقم قياسي بلغ 10 آلاف رام ورامية، لعدد المشاركين في 4 فعاليات رماية مختلفة في مخيمه المقام حاليا حتى الثالث من يناير المقبل ضمن مهرجان ليوا الدولي.

وأوضح النادي اليوم أن المشاركين أظهروا مستويات مميزة في الرماية الإلكترونية، والمسدس الهوائي، والبندقية الهوائية، والقوس، والسهم.

وأكد عبدالله حمد المري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن المخيم الخاص بالنادي على هامش مهرجان ليوا الدولي، حقق أهدافه في تعزيز انتشار رياضة الرماية، والتوعية بأهميتها، وكيفية ممارستها في بيئة آمنة، بوجود مدربي النادي لمساعدة المشاركين في الفعاليات، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة.