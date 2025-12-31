ليلة كويتية في عاشر حلقات "شاعر المليون" بأبوظبي

أبوظبي في 31 ديسمبر / وام / أسفرت منافسات الحلقة العاشرة من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثاني عشر، التي أقيمت مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، عن تأهل الشاعرين الكويتيين صالح البرازي وفارس العامري السبيعي إلى مرحلة الـ12 بقرار لجنة التحكيم، فيما لحق بهما الشاعر السعودي محمد مناور النفيعي متأهلا بتصويت الجمهور عن الحلقة السابقة، لتزداد حدة المنافسة في السباق نحو "البيرق".

وشهدت الأمسية، التي تعد الثانية ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، تنافسا قويا بين ستة شعراء، حيث منحت لجنة التحكيم أعلى درجاتها (48 من 50) لكل من البرازي والسبيعي، مما ضمن لهما التأهل المباشر، في حين حصل الشاعران أحمد خليفة الكعبي من الإمارات وشاهر محمد الشراري من السعودية على 46 درجة، ونال مبارك حميد من المملكة المتحدة 45 درجة، لينتقل هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى مرحلة "تصويت الجمهور" الذي سيحسم هوية بقية المتأهلين في بداية الحلقة المقبلة.

وجرت فعاليات الحلقة بحضور معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالهيئة، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية بدر صفوق وتركي المريخي، ولفيف من المسؤولين وجمهور كبير من محبي الشعر النبطي، وذلك ضمن البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد" ويُبث مباشرة عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة".

قدّم الحلقة الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، فيما حلّ ضيفاً على الأمسية الشاعر عباس جيجان في فقره حاوره فيها الشاعر فيصل العدواني، حيث قدم جيجان مجموعة من القصائد الوطنية والإنسانية والغزلية لاقت تفاعلا من جمهور الحلقة.