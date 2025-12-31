الأمم المتحدة تعتمد ميزانية 2026 بقيمة 3.45 مليار دولار

نيويورك في 31 ديسمبر/ وام / اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانيتها العادية لعام 2026 بقيمة 3.45 مليار دولار، في خطوة مفصلية ضمن مبادرة "UN80" للإصلاح الهيكلي، تضمنت الاستجابة لمقترح الأمين العام بخفض الموارد المالية بنسبة 15% وتقليص الوظائف بنحو 19%.

وستغطي الميزانية الجديدة الركائز الأساسية لعمل المنظمة، وفي مقدمتها السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

وفي بيانه أمام أعضاء الجمعية العامة في أعقاب اعتماد الميزانية الاعتيادية، أكد المراقب المالي للأمم المتحدة، شاندرا مولي راماناثان، أن الوصول إلى هذا الاتفاق بالإجماع جاء بعد مفاوضات معقدة وفي وقت قياسي، محذرا في الوقت ذاته من أن التحدي الأكبر يكمن في المرحلة التنفيذية المقبلة، ودعا الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد اشتراكاتها في مواعيدها المحددة لضمان سير العمل.