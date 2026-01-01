الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة أمنية لدعم الجيش اللبناني

بروكسل في الأول من يناير / وام / يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة أمنية "غير تنفيذية" في لبنان بحلول نهاية العام الجاري.

وتهدف البعثة، بحسب وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، إلى تقديم المشورة وتدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع التركيز على حفظ الأمن وضبط الحدود مع سوريا، دون الانخراط في أي مهام قتالية، أو نزع للسلاح، أو مراقبة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة، التي سيسبقها وصول خبراء أوروبيين في يناير الجاري لتقييم الاحتياجات الميدانية، في وقت يقترب فيه انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" بنهاية عام 2026 وسط ترجيحات بعدم التمديد لها؛ إلا أن الوثائق الأوروبية شددت على أن البعثة الجديدة ستكون محدودة الحجم ولن تشكل بديلا عن الدور الأممي.