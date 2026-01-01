منافسات قوية في اليوم الأول لصعود السيارات في "تل مرعب"

الظفرة في الأول من يناير / وام / اختتمت أمس منافسات اليوم الأول من بطولة صعود تل السيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وشهدت تنافساً قوياً في فئتي السيارات الكهربائية وفئة الهايبرد، وسط حضور جماهيري لافت.

وتصدر المتسابق محسن بن هاني بن عبدالعزيز من سلطنة عُمان الترتيب العام لفئة الهايبرد محققاً 8.403 ثانية، وجاء ثانيا أحمد خلفان المنصوري بزمن قدره 13.105 ثانية.

وأحرز المتسابق ماجد سالم مبارك سالم المنصوري المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية، مسجلا 7.343 ثانية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات اليوم الأول شهدت أجواء مميزة تزامنا مع الاحتفالات الخاصة بالسنة الميلادية الجديدة، بتحول تحديات صعود التل إلى مشهد احتفالي رياضي.