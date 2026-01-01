المتسابق المعمري بطل المحترفين في "الاستعراض الحر" الإلكترونية

الظفرة في الأول من يناير / وام / اختتمت أمس منافسات بطولة الاستعراض الحر الإلكترونية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026.

وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن تتويج حامد إبراهيم المعمري بالمركز الأول، ومحمد حميد الدرعي ثانيا، وسالم حميد الدرعي ثالثاً.

وتصدر سعيد حميد سالم محمد الدرعي المركز الأول لفئة 8 إلى 14 سنة، وجاء سالم سعيد بن كليب ثانيا، وسعيد عبدالله البلوشي ثالثاً.

وأكدت اللجنة المنظمة أن بطولة ليوا الإلكترونية إضافة نوعية لفعاليات المهرجان الدولي، بما تحمله من تنوع في الأنشطة واستقطاب فئات عمرية مختلفة بمشاركة كبيرة وتفاعل واسع من الفئات المشاركة مع الفعاليات التنافسية.