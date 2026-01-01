شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 165 منتسبا من دورة التأهيل الشرطي والأمني

أبوظبي في الأول من يناير / وام / احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 165 منتسبا من دورة التأهيل الشرطي والأمني رقم (47)، التي نظّمتها إدارة التأهيل الشرطي – العين في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة المنتسبين بالمعرفة والتدريب ومواكبة المستجدات التطويرية، بما يعزز جهودهم في تحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان وترسيخ الريادة المؤسسية.

وهنّأ اللواء الخييلي الخريجين على استكمالهم متطلبات الدورة بنجاح، مشيدا بما أظهروه من جدية وانضباط والتزام خلال فترة التدريب، وأعرب عن ثقته بقدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في أداء ميداني احترافي يخدم الوطن والمجتمع ويعكس صورة العمل الشرطي الحديث.

حضر حفل التخريج، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير الأكاديمية، والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد راشد الصغير البلوشي مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، إلى جانب عدد من الضباط.

وشملت الدورة، التي امتدت على مدى ثمانية عشر أسبوعا، برامج تدريبية متكاملة ضمّت العلوم الأكاديمية، واللياقة البدنية، والعلوم العسكرية، واستخدام السلاح، والمشاة والرماية، إضافة إلى تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات العملية التي تسهم في رفع جاهزيتهم المهنية وتأهيلهم للانضمام إلى القوة الأمنية، وتنفيذ الواجبات والمهام بكفاءة وحرفية عالية.

وعبر الخريجون عن امتنانهم لشرطة أبوظبي لتوفير بيئة تدريبية متقدمة تحاكي الواقع الميداني، وتزويدهم بأحدث الوسائل التقنية والمعرفية التي تعزز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات الأمنية بمهنية عالية، مؤكدين أن فترة التدريب أسهمت في صقل شخصياتهم وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل بروح الفريق.

وفي ختام الحفل، كرّم اللواء خليفة محمد الخييلي الخريجين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية، ومواصلة العطاء لخدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.