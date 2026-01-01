"البترول المصرية": تسريع ربط بئرين جديدتين بالإنتاج بعد اكتشافات واعدة

القاهرة في الأول من يناير / وام / كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة عقب الانتهاء من حفر بئرين جديدتين بالصحراء الغربية، حيث أظهرت الاختبارات الأولية تدفقا طبيعيا مجمعا يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام و19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأوضحت الوزارة أن البئرين "درة-36" و"غرب ياسمين-3" استهدفتا تكوينات "الخطاطبة" و"المساجد" الجيولوجية باستخدام أحدث تقنيات الحفر.

وذكرت أن الفرق الفنية تواصل حاليا العمل على تسريع ربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة، لضمان دخولهما الخدمة وتعزيز معدلات الإنتاج في أقرب وقت.