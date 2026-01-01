"الإمارات للتنمية المتوازنة" يختتم مهرجانات "قرى الإمارات" في مصفوت وقدفع

أبوظبي في الأول من يناير / وام / اختتمت أمس فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في منطقتي مصفوت بإمارة عجمان وقدفع بإمارة الفجيرة التي نظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وشهدت المهرجانات إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالبرامج والفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على التراث الثقافي والتنوع الاجتماعي وأسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الجذب السياحي للمناطق الريفية في الدولة.

وجاء تنظيم مهرجاني "نسمات مصفوت" و"بين نخيل قدفع" تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بهدف المحافظة على الموروث الثقافي والبيئي وتعزيز الهوية الوطنية الراسخة بالتوازي مع دعم مسارات التنمية المستدامة لا سيما الاقتصادية والسياحية في مختلف المناطق الريفية بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان هذه المناطق.

وقدمت المهرجانات برامج تفاعلية استهدفت جميع أفراد المجتمع من خلال مجموعة من الفعاليات التي أتاحت للزوار استكشاف المناطق الريفية والتفاعل مع الفنون الشعبية والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية ضمن تجربة شاملة لبّت مختلف الاهتمامات وعززت مكانة قرى الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وعكست هذه المهرجانات التزام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتقديم مبادرات مستدامة ومبتكرة ضمن مشروع "قرى الإمارات" تسهم في تعزيز الهوية الثقافية وإبراز التنوع الاجتماعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي إلى جانب الاحتفاء بالتراث الإماراتي من خلال عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش عمل تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي وترسخ الهوية الوطنية وتسهم في صون الموروث الثقافي غير المادي وضمان تداوله عبر الأجيال.