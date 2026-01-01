شرطة دبي تختتم فعالياتها برأس السنة

دبي في أول يناير/ وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، فعالياتها الاحتفالية الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية 2026، والتي نظمتها في منطقتي نايف وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسط حضور جماهيري كبير .

وشهد ملتقى نايف المجتمعي، الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة نايف، حضور أكثر من 5000 شخص، وسط تفاعلٍ واسعٍ من العائلات والأطفال .

أما في منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، فقد نظمت شرطة دبي كرنفالاً ترفيهياً ضمن معرض "أمنكم سعادتنا"، تضمن مرسماً للرسم على الوجوه وورش صناعة الشموع، وشهد مشاركة أكثر من 500 طفل و توزيع أكثر من 500 هدية على الأطفال والعائلات .

وتميّزت الفعالية بمشاركة مجلة "خالد" للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نسخة من المجلة، إلى جانب ستيكرات توعوية تحمل شخصيات كرتونية شرطية محببة للأطفال .