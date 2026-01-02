حلبة ياس تستضيف الجولة الـ 2 من بطولة الإمارات للدريفت

أبوظبي في 2 يناير / وام / تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال أفضل متسابقي الدريفت في المنطقة، مع عودة بطولة الإمارات للدريفت إلى وجهة سباقات السيارات الرائدة في الدولة.

وتقام الجولة الثانية من البطولة، بمشاركة أكثر من 25 سائقًا من أبرز متسابقي الدريفت، الذين سيستعرضون مهاراتهم وقدراتهم على مسار VDA في أجواء تنافسية عالية.

وتشهد عطلة الأسبوع في حلبة مرسى ياس تنظيم العديد من الأنشطة المرافقة لمنافسات البطولة، تتضمن برنامجًا ترفيهيًا متكاملًا لجميع أفراد العائلة، ويشمل استعراض السائقين، ومواجهات مشوّقة، إلى جانب قرية فعاليات تضم عربات طعام، وعروض موسيقى دي جاي حية، وتجارب تفاعلية مثل أجهزة المحاكاة، وتحدي منطقة الصيانة، وتجربة Otaku M.E.، وغيرها من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار.

وتأتي بطولة الإمارات للدريفت ضمن جهود حلبة مرسى ياس لدعم نمو رياضة السيارات في دولة الإمارات والمنطقة، إذ تتواصل منافسات البطولة بعد جولة الغد مع الجولة الثالثة التي تقام في 14 فبراير المقبل، على أن تُختتم فعاليات الموسم بالجولة الختامية في 21 فبراير على مسار القسم الشمالي من مسار جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، الذي حسم العديد من ألقاب البطولة.

وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «يسعدنا أن نستهل عام 2026 باستضافة الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدريفت، حيث تواصل البطولة تطورها وتستقطب نخبة من أفضل السائقين من مختلف أنحاء المنطقة، مع مستوى تنافسي يواصل الارتقاء موسمًا بعد آخر».

وأضاف: «تعكس استضافة المنافسات على مسار VDA قبل الانتقال إلى مسار سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 للجولة الختامية من البطولة تنوع مرافقنا وقدرتها على احتضان مختلف فئات رياضة السيارات، كما تنسجم مع رسالتنا المستمرة في إتاحة الفرص لعشّاق الرياضة لاختبار قدراتهم والمساهمة في تطوير رياضة السيارات في دولة الإمارات وخارجها، ونتطلع لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير في يوم حافل بالإثارة على الحلبة وتجارب ترفيهية عائلية».