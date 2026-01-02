خورفكان تحتضن الجولة الختامية لبطولة الإمارات للشواحيف التراثية

خورفكان في 2 بناير/ وام / تتجه الأنظار غدًا إلى الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، التي تُقام ضمن مهرجان خورفكان البحري، بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبرعاية ماج القابضة، في محطة حاسمة لتحديد بطل الموسم.

وتجسد سباقات الشواحيف أحد أعرق الرياضات التراثية البحرية في دولة الإمارات، إذ تعتمد على القوارب الخشبية التقليدية المزودة بمحركات، في امتداد معاصر لموروث بحري ارتبط بحياة الأجداد في الصيد والتنقل والتجارة، قبل أن يتحول إلى منافسة رياضية تحافظ على الأصالة وتستقطب الأجيال الجديدة.

ويشهد برنامج الجولة الختامية، إقامة سباق كسر الكيلو إلى جانب السباق الرئيسي، في ظل تقارب كبير في النقاط بين المتنافسين، ما يجعل حسم اللقب مؤجلًا حتى اللحظات الأخيرة.

ويدخل عارف الزفين الجولة الحاسمة متصدرًا الترتيب العام برصيد 63 نقطة على متن القارب «المشخص 33» بمشاركة يوسف الصبوري، فيما يلاحقه محمد سعيد سهيل في المركز الثاني برصيد 62 نقطة على متن القارب «هياف» بمشاركة أحمد خميس.

كما يحل القارب «المشخص 20» في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بمشاركة ماجد الخلف وإسماعيل المزروقي، بينما يتمسك جاسم الدخيل بآماله من المركز الرابع برصيد 50 نقطة على متن القارب «رهيب الكويتي 7» بمشاركة حسين حيدر صابر.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الجوانب الفنية والتنظيمية للجولة الختامية، بما يضمن ختامًا يليق بمكانة البطولة .