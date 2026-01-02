المعادن النفيسة والعملة الأمريكية والبورصات الأوروبية تستهل 2026 على ارتفاع

عواصم عالمية في 2 يناير/ وام / استهلت المعادن النفيسة والعملة الأمريكية والبورصات الأوروبية العام 2026 على ارتفاع.

فقد واصل الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين المكاسب في المعاملات الفورية .و استهل الدولار التداول بارتفاع طفيف اليوم بعد أن تراجع أمام

معظم العملات في العام الماضي، في حين انخفض الين إلى أدنى مستوياته في 10 أشهر مع ترقب المتعاملين للتكهن بمسار أسعار

الفائدة هذا الشهر. وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى دولار في أول يوم تداول هذا العام بعد ارتفاعه 13.5 بالمئة في 2025، ‍فيما حقق الجنيه

الإسترليني ‍في أحدث التعاملات دولار بعد زيادة 7.7 بالمئة في 2025.

و ارتفعت أسهم أوروبا إلى مستوى قياسي اليوم في أول جلسة تداول من عام 2026، بعدما

أنهت العام الماضي بمكاسب قوية قادتها أسهم قطاع الدفاع. وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش، ‌ارتفع المؤشر ستوكس 600

الأوروبي 0.4 بالمئة مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأنهى المؤشر عام 2025 ‍بأفضل أداء ‍له منذ عام 2021 على خلفية انخفاض ‌أسعار الفائدة والتحفيز المالي في ألمانيا والإقبال على

أسهم أخرى ​لا ترتبط بأسهم التكنولوجيا الأمريكية المرتفعة. وارتفعت ‌معظم البورصات في جميع أنحاء أوروبا اليوم رغم

أن أحجام التداول كانت ضعيفة.

وفيما يخص المعادن النفيسة واصل الذهب المكاسب في المعاملات الفورية وارتفع في أحدث التداولات 2% إلى 4398.40 دولار للأوقية

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 73.90 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى

لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين. ‌وأنهت الفضة العام بارتفاع ​147 بالمئة، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل

أعوامها على الإطلاق.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2105.48 دولارللأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم ‌الاثنين، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق

بعد أن صعد 127 بالمئة . وارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة ليصل إلى ⁠1639.12 دولار للأوقية بعد

أن أنهى العام الماضي مرتفعا ⁠76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15عاما.

خلا