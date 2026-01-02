الإمارات تتضامن مع سويسرا وتُعزّي في ضحايا حريق منتجع “كرانس-مونتانا” للتزلج

أبوظبي في 2 يناير/ وام/ أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع الاتحاد السويسري في أعقاب الحريق المأساوي الذي وقع داخل منتجع “كرانس-مونتانا” للتزلج، والذي خلّف حصيلة بشرية مروّعة من القتلى والمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن بالغ أسفها إزاء هذه الخسائر الفادحة في الأرواح، مؤكدةً وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة وشعب سويسرا الصديق في هذا الظرف العصيب.

كما قدّمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومعربةً عن تضامنها مع كل من تضرر من هذه المأساة المؤلمة.